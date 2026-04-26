Умер заслуженный артист РСФСР и ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

Источник: РБК

Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет. Это следует из материалов сайта kino-teatr.ru. «РИА Новости» со ссылкой на окружение Шимелова сообщило, что причиной его смерти стал инсульт.

«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти», — сказала собеседника агентства.

Ученица Шимелова, актриса Янина Мелехова, рассказала «Московскому Комсомольцу», что артиста обнаружил дома племянник, Шимелов был в плохом состоянии, после чего его доставили в больницу. Инсульт произошел 20 апреля, артист умер 24-го.

Прощание прошло в Боткинской больнице, передало «РИА Новости». Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, дата будет объявлена позднее.

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского государственного университета. С 1961 года Шимелов работал конферансье джаз‑оркестра Азербайджана, а с 1965 по 1975‑й с перерывами — в Московском мюзик‑холле. С 1971 года он работал в Москонцерте. Среди его работ, где он выступал режиссером и соавтором, — «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» и «Это было вчера». С 1979 года вел передачу «Радионяня». Она была закрыта в 1989 году.

Конферансье — эстрадный артист, ведущий концертных и сценических программ. Он объявляет номера, заполняет паузы между выступлениями и взаимодействует с публикой.

В последние годы артист работал в качестве режиссера-постановщика в современных спектаклях, например в проекте «Фаина Раневская. Одинокая насмешница».

