Умер заслуженный артист РСФСР и ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского государственного университета. С 1961 года Шимелов работал конферансье джаз‑оркестра Азербайджана, а с 1965 по 1975‑й с перерывами — в Московском мюзик‑холле. С 1971 года он работал в Москонцерте. Среди его работ, где он выступал режиссером и соавтором, — «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» и «Это было вчера». С 1979 года вел передачу «Радионяня». Она была закрыта в 1989 году.