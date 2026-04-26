Разбитость вместо отдыха: невролог объяснила опасность частого приема мелатонина

Частый прием мелатонина может повлечь за собой опасные побочные эффекты, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-сомнолог, невролог Ирина Завалко.
— У некоторых пациентов, хоть это и редкость, после приема мелатонина утром наблюдается разбитость, также встречаются яркие сновидения, — отметила врач.
Среди потенциальных рисков длительного приема препарата медик также назвала аритмию, повышение уровня сахара в крови и даже нарушение выработки половых гормонов. А самый главный риск бесконтрольного приема мелатонина — это упущенное время пациентов, которые не лечат реальную причину бессонницы, подчеркнула доктор.
360.ru отметил, что любой препарат может навредить, если нарушать инструкцию по приему. Снотворное (гипнотик) теряет свою эффективность при прежней дозировке и повышается риск зависимости. Часто тревожные люди принимают гипнотики одновременно с алкоголем. Некоторые снотворные могут вызвать эпилептический приступ.