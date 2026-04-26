Академик Гинцбург: российская вакцина от рака сможет убрать метастазы

Российская вакцина от рака, работу над которой продолжают отечественные ученые, сможет влиять не только на саму опухоль, но и на метастазы. Об этом «Газете.Ru» заявил академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
— Найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток, — сказал специалист.
Он уточнил, что способ введения препарата будет зависеть от стадии заболевания — если есть метастазы, то вакцину планируют вводить в кровоток.
Ранее KP.RU сообщил, что в НМИЦ радиологии Минздрава РФ впервые в обычной медицинской практике, а не в рамках клинических исследований, применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения меланомы — агрессивного рака кожи.