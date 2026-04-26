Политолог Дудаков: США не снимут блокаду Ормузского пролива ради переговоров

Эксперт объяснил, почему Ирану и США никак не удается договориться.

Источник: Комсомольская правда

Политолог-американист Малек Дудаков объяснил, почему не удается организовать мирные переговоры между США и Ираном. Он уверен, что президент США Дональд Трамп не снимет морскую блокаду для возобновления переговоров, а Иран не будет уступать в своих требованиях, выставляя все более жесткие условия.

По мнению аналитика, администрация Трампа оказалась в тупиковой ситуации. США радуют за переговоры и соглашения, которые хотят выдать за свою победу. Но иранская сторона проявляет принципиальность и на такие предложения американцев не идет.

К тому же, доверие американским обещаниям потеряно, их неоднократно нарушали в ходе переговоров, что приводило к эскалации конфликта.

Пока Ормузский пролив остается перекрытым, энергокризис по всему миру продолжает расширяться, затрагивая все страны. По мнению политолога, у Трампа не остается вариантов, кроме как принять условия Ирана, ведь любая новая эскалация подорвет его авторитет окончательно.

— Альтернативный вариант — это устраивать новую эскалацию, либо бить по инфраструктуре Ирана, либо же устраивать наземную операцию с высадкой морпехов на островах в Персидском заливе или в Ормузском проливе, но и то, и другое рискованно, — объясняет Дудаков в беседе NEWS.ru.

К тому же, военные арсеналы США стремительно истощаются, и наземная операция усугубит положение окончательно.

