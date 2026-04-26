Звук автомобильной аудиосистемы приняли за землетрясение в Турции

В Турции посетители одного из местных кафе приняли звук автомобильной аудиосистемы за землетрясения. Люди начали паниковать и выбегать на улицу. Об этом сообщает портал Birgün.
Отмечается, что инцидент произошел в стамбульском районе Султангази. Там посетители сидели в кафе, как вдруг зазвучала аудиосистема одного из автомобилей на улице. В итоге, случилась массовая паника. Люди даже устроили небольшую пробку у выхода.
«Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы. Был очень громкий звук, мы сильно паниковали», — сказал один из посетителей кафе по имени Орхан Кескин.
Ситуацию смогли стабилизировать только прохожие на улице. Они объяснили перепуганным посетителям кафе, что никакого землетрясения не было, а звон стекол вызвал именно звук из случайной машины.
Напомним, Турция и правда нередко сталкивается с чудовищными землетрясениями. Одно из них произошло в августе прошлого года. Тогда подземные толчки оказались настолько сильными, что рушиться начали даже дома. Разгребать завалы пришлось еще несколько дней.