Главный тренер российских штангистов доволен итогами выступления на ЧЕ-2026

БАТУМИ /Грузия/, 26 апреля. /ТАСС/. Мужская команда России по тяжелой атлетике сумела достойно проявить себя на первом крупном международном турнире после длительного отсутствия. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Рим Сиразетдинов.
ЧЕ-2026 в Батуми стал первым с декабря 2021 года международным турниром, на котором российские штангисты выступали в полноценном составе. Мужская команда РФ завоевала в Грузии по одной большой медали каждого достоинства. Золото выиграл Геворг Серобян (весовая категория до 79 кг), серебро — Даниил Вагайцев (свыше 110 кг), бронзу — Тимур Наниев (свыше 110 кг).
«В целом, я доволен выступлением мужской команды на этом чемпионате Европы, — признался Сиразетдинов. — Мы завоевали полный комплект медалей: золото, серебро и бронзу, а вместе малыми медалями — восемь наград. Нам удалось достойно вернуться на международную арену и достойно выступить. Мы получили очень ценный опыт. Сейчас вернемся в Россию, тщательно проанализируем выступления, чтобы на следующем международном старте не повторять ошибок».
«Надеюсь, что на чемпионат мира в Китай нас допустят в полном составе, как это было сейчас в Грузии», — добавил главный тренер.
Чемпионат Европы проходил с 19 по 26 апреля. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
Чемпионат мира 2026 года по тяжелой атлетике пройдет с 27 октября по 8 ноября в Нинбо (Китай).