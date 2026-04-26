Онищенко: заподозрить менингит можно по сильными головным болями и сыпи

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о росте заболеваемости менингитом в России. В Сети можно найти статистику: за 8 месяцев 2025 года было выявлено в 3,9 больше случаев, чем в 2024-м году. Смертельно опасная бактериальная инфекция поражает и взрослых, и детей.
Заболевание опасно тем, что оно поражает как взрослых, так и детей, вызывая воспаление мозговых оболочек. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем, заразность ниже, чем у гриппа, но показатели достаточно высоки.
Первыми симптомами является высокая температура, сильные головные боли, потеря сознания.
— Потеря сознания, потому что воспалились мозговые оболочки. Повышается давление, появляется сыпь, — сказал эпидемиолог в беседе с aif.ru.
Но бывает и такое, что недуг протекает бессимптомно. Лечение проходит сложно и требует долгой реабилитации. А примерно треть пациентов остаются инвалидами после перенесенного менингита.
У человека так же может болеть горло, наблюдаться общая слабость, заторможенность реакций. При поражении оболочек головного мозга появляется рвота, звукобоязнь. Боль и дискомфорт усиливаются от яркого света, например, дети могут попросить закрыть шторы, выключить лампу, сообщает ОТР.
В России существует вакцинация против менингита, но не включена в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится в регионах согласно эпидемическим показаниям.
Если начать лечение своевременно, тканям мозга не наносится вред, поэтому интеллектуальные способности остаются неизменными. Эффективность лечения обеспечивается обычными антибиотиками. В случаях запущенного состояния менингит может перерасти в менингококковый сепсис или менингоэнцефалит, сообщает Царьград.