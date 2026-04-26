«Не играет, а заботится»: стало известно, зачем кошка приносит игрушку хозяину

KP.RU отметил, что у человека и кошки 90% общих генов. Это потому что мы принадлежим к млекопитающим и наш общий предок существовал всего 100 миллионов лет назад. С котиками у людей практически одинаковый набор внутренних органов. На 90−95% идентичны белки и ферменты, которые отвечают за переваривание пищи, починку клеток или иммунитет. Мы с усатыми даже болеем одинаково: можем страдать от диабета, болезни Альцгеймера и даже от ВИЧ.