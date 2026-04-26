«Не играет, а заботится»: стало известно, зачем кошка приносит игрушку хозяину

Собаки приносят любимую игрушку хозяину, приглашая к игре, а вот кошка, которая делает также, имеет более глубокую мотивацию. Кошки — охотники и так они делятся добычей, об этом рассказала NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.
— Если кошка приносит хозяину игрушку, это значит, что она заботится о человеке, как о менее ловком охотнике, и хочет поделиться с ним добычей и заодно поучить охотиться, — пояснила эксперт.
Оказывается, что мама-кошка приносит котятам пойманную добычу, чтобы накормить. И питомец может также «угощать» хозяина, а также «объяснить» ему необходимость и важность охоты.
KP.RU отметил, что у человека и кошки 90% общих генов. Это потому что мы принадлежим к млекопитающим и наш общий предок существовал всего 100 миллионов лет назад. С котиками у людей практически одинаковый набор внутренних органов. На 90−95% идентичны белки и ферменты, которые отвечают за переваривание пищи, починку клеток или иммунитет. Мы с усатыми даже болеем одинаково: можем страдать от диабета, болезни Альцгеймера и даже от ВИЧ.