В Балтийском море пытаются спасти застрявшего на мелководье горбатого кита

В Германии спасатели приступили к решающей фазе операции по спасению горбатого кита, который с конца марта застрял на мелководье Балтийского моря. Об этом пишет Bild.

По данным издания, животное планируют отбуксировать в сторону Атлантики в специальном «подводном аквариуме» на барже. Изначально операцию с использованием понтонов хотели провести ещё 16 апреля, но помешали погода и технические сложности.

Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд. С тех пор спасатели пытались вернуть его в Северное море. На теле животного нашли глубокие порезы — предположительно, от корабельного винта, а также следы от рыболовной сети. Фрагменты сети врастали ему в пасть и мягкие ткани.

Ветеринары оценивают состояние кита как стабильно тяжёлое, но отмечают локальные улучшения. Благодаря цинковой мази удалось купировать инфекции, вызванные низкой солёностью воды. В ближайшие часы специалисты попытаются взять у кита кровь и ввести через эндоскоп витамины.