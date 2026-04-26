Учитель Снегуров: школьники используют ИИ для выполнения домашних заданий

Школьники начали использовать искусственный интеллект для выполнения домашних заданий, однако, педагог всегда может выявить недобросовестных учеников. Об этом заявил NEWS.ru заслуженный учитель Александр Снегуров.
— Даже если домашнее задание выполнено с использованием искусственного интеллекта, оно все равно несет важную функцию закрепления материала. Некоторые функции ИИ выполнить не может, — сказал педагог.
Учитель отметил, что ИИ не сможет за ребенка выучить формулу или стихотворение, а значит домашние задания все еще остаются актуальными, даже для ребят, которые пытаются схитрить.
Ранее KP.RU подчеркнул, что использование ИИ способно значительно улучшить образовательный процесс и помочь в формировании новых навыков у учащихся. Но при этом крайне важно сохранять критический подход. Сила ИИ раскрывается только тогда, когда он используется для анализа и самопроверки, а не как поставщик готовых ответов для ученика. Важно помнить, что нейросети могут ошибаться, поэтому каждое решение нужно перепроверять и уточнять.