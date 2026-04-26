Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Шалатон: за фото, созданные нейросетью, можно получить штраф

Эксперт объяснила, какие опасности таят фотографии, созданные с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Судебный юрист Елена Шалатон предупредила, что пользователям нужно помнить — за создание картинок с помощью ИИ тоже есть ответственность.

Генерация изображения с помощью нейросетей может обернуться крупным штрафом для пользователя. Например, это те случаи, когда сгенерированное изображение явно копирует стиль какого-то художника. В таком случае нарушаются авторские права.

Если создаются работы, сделанные «под оригиналы», а потом используются в коммерческих целях, в таком случае, нарушение авторских прав оценивается от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Наказание может «прилететь» за дипфейки, нарушение чести, достоинства и деловой репутации, за использование образа реального человека без его согласия, особенно, если такие изображения порочат репутацию. Это наказывается штрафом, согласно Гражданского кодекса РФ.

— Создание дипфейков с использованием лиц реальных людей может квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни, что повлечет штрафы до 300 тысяч рублей или уголовное преследование, — уточнила Шалатон в беседе с Абзацем.

Порнография, вредоносный контент с участием несовершеннолетних приведет к более серьезному наказанию — к уголовной ответственности.

А создание с помощью ИИ кадров с экстремистской символикой или символикой запрещенных движений, чревато штрафом в 2,5 тысячи рублей для пользователя. А для юрлица это будет стоить 100 тысяч рублей.