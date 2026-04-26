Юрист Шалатон: за фото, созданные нейросетью, можно получить штраф

Судебный юрист Елена Шалатон предупредила, что пользователям нужно помнить — за создание картинок с помощью ИИ тоже есть ответственность.
Генерация изображения с помощью нейросетей может обернуться крупным штрафом для пользователя. Например, это те случаи, когда сгенерированное изображение явно копирует стиль какого-то художника. В таком случае нарушаются авторские права.
Если создаются работы, сделанные «под оригиналы», а потом используются в коммерческих целях, в таком случае, нарушение авторских прав оценивается от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
Наказание может «прилететь» за дипфейки, нарушение чести, достоинства и деловой репутации, за использование образа реального человека без его согласия, особенно, если такие изображения порочат репутацию. Это наказывается штрафом, согласно Гражданского кодекса РФ.
— Создание дипфейков с использованием лиц реальных людей может квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни, что повлечет штрафы до 300 тысяч рублей или уголовное преследование, — уточнила Шалатон в беседе с Абзацем.
Порнография, вредоносный контент с участием несовершеннолетних приведет к более серьезному наказанию — к уголовной ответственности.
А создание с помощью ИИ кадров с экстремистской символикой или символикой запрещенных движений, чревато штрафом в 2,5 тысячи рублей для пользователя. А для юрлица это будет стоить 100 тысяч рублей.