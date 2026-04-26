Названа главная опасность увлажнителей воздуха

Увлажнение воздуха в помещениях необходимо, особенно в период отопительного сезона, однако важно помнить, что увлажнитель, при неправильном обращении, может принести больше вреда, чем пользы. О главной опасности прибора предупредила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.
— В теплом и влажном резервуаре быстро создаются комфортные условия для размножения бактерий и грибов, включая виды, способные вызывать инфекции дыхательных путей или аллергические реакции. Если устройство не очищается регулярно, прибор становится источником микробиологического загрязнения, — считает специалист.
Она отметила, что ароматические аэрозоли повышают нагрузку на дыхательные пути и слизистые оболочки, особенно при длительном использовании в закрытом помещении. Повышенные риски существуют для маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
360.ru сообщил, что во время отопительного сезона у человека начинает страдать слизистая оболочка глаз и увядает кожа из-за пересушенного воздуха. Увлажнитель сможет решить эту проблему, но с ним надо быть аккуратным. Если прибор вовремя не выключить, он может слишком сильно повысить влажность. При этом начинают активно размножаться пылевые клещи, а споры плесени бурно расти. Ультразвуковой увлажнитель может не только спровоцировать обострение бронхиальной астмы, но и стать причиной воспаления легких.