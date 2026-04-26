Названа главная опасность увлажнителей воздуха

360.ru сообщил, что во время отопительного сезона у человека начинает страдать слизистая оболочка глаз и увядает кожа из-за пересушенного воздуха. Увлажнитель сможет решить эту проблему, но с ним надо быть аккуратным. Если прибор вовремя не выключить, он может слишком сильно повысить влажность. При этом начинают активно размножаться пылевые клещи, а споры плесени бурно расти. Ультразвуковой увлажнитель может не только спровоцировать обострение бронхиальной астмы, но и стать причиной воспаления легких.