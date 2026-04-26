Скончался ведущий передачи «Радионяня» Лев Шимелов

Заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер, а также ведущий радиопередачи «Радионяня» Лев Шимелов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.
— Шимелов Лев Павлович. Годы жизни: 28 января 1930 года — 24 апреля 2026 года, — говорится на портале.
По данным Mash, у телеведущего случился инсульт, врачи боролись за его жизнь, но вечером 24 апреля он скончался. Прощание уже прошло в Боткинской больнице. Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище.
Шимелов родился в 1930 году в Баку. Одним из его лучших выступлений стала оригинальная пародия на персонажей мультфильмов, созданная им самим. В 1952 году он начал карьеру на профессиональной эстраде, выступая в качестве конферансье джазового оркестра Азербайджана. Он также работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. В числе его режиссерских проектов — программы «Москва улыбается всем», «Это было вчера» и «Он, она и спорт», в которых принимала участие Любовь Полищук.
С 1979 года Шимелов вел передачу «Радионяня», а в 1990 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.