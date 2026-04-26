Скончался ведущий передачи «Радионяня» Лев Шимелов

Шимелов родился в 1930 году в Баку. Одним из его лучших выступлений стала оригинальная пародия на персонажей мультфильмов, созданная им самим. В 1952 году он начал карьеру на профессиональной эстраде, выступая в качестве конферансье джазового оркестра Азербайджана. Он также работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. В числе его режиссерских проектов — программы «Москва улыбается всем», «Это было вчера» и «Он, она и спорт», в которых принимала участие Любовь Полищук.