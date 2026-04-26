Российские ватерполистки выиграли Кубок мира во втором дивизионе

Женская сборная России по водному поло победила во втором дивизионе Кубка мира на Мальте.
В финале россиянки встретились с командой Китая, игра завершилась со счетом 18:17.
Обе сборные обеспечили себе участие в суперфинале Кубка мира, который будет проходить в июле в австралийском Сиднее.
Данный турнир стал первым для россиянок после их допуска до международных соревнований с национальной символикой.
Как сообщалось ранее, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла со спортсменов из РФ и Белоруссии все вводимые ограничения. Им разрешили участвовать в международных турнирах с флагами и гимнами стран, а также с национальной символикой на форме.