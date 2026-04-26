Российские ватерполистки выиграли Кубок мира во втором дивизионе

Как сообщалось ранее, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла со спортсменов из РФ и Белоруссии все вводимые ограничения. Им разрешили участвовать в международных турнирах с флагами и гимнами стран, а также с национальной символикой на форме.