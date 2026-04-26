Гацалов удовлетворен результатами российских вольников на ЧЕ-2026

ТИРАНА, 26 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов остался удовлетворен выступлением команды на чемпионате Европы в Тиране. Об этом он заявил журналистам по окончании турнира.
Сборная России по вольной борьбе завоевала на чемпионате Европы девять медалей, шесть из которых золотые. Шестикратным чемпионом Европы стал Абдулрашид Садулаев (97 кг), также золото в активе Заура Угуева (61 кг), Башира Магомедова (65 кг), Давида Баева (70 кг), Ахмеда Усманова (79 кг) и Ибрагима Кадиева (86 кг).
«Я доволен, удовлетворен результатом — такого давно не было у сборной команды. Конечно, всегда хочется максимум. Хоть я всегда говорю, что минимум — три золотые, но на максимум всегда рассчитываю. Ребята хорошо выступили, отдавались. Никто не смалодушничал, не пасанул, все выходили и боролись до конца. Вот это радует», — сказал главный тренер.
Гацалов отдельно отметил вклад личных тренеров спортсменов. «Хочу поздравить всех тренеров, личных тренеров, так как они проделывают большой объем работы с ребятами. Мы впереди планеты всей, возвращаем свои позиции, надеюсь, что на чемпионате мира у нас тоже будет хороший результат. С такими лидерами у ребят есть на кого равняться. Наша сборная — это единый организм. И тренерский штаб, и ребята. Есть понимание, есть доверие, и результат налицо. Это одна команда, одна страна, только вперед», — заключил он.
Чемпионат Европы завершился 26 апреля. Российские спортсмены выступали на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.