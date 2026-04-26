Мелания Трамп установила в Вашингтоне пчелиный улей в форме Белого дома

На территории Белого дома был установлен новый улей в рамках программы по развитию пчеловодства, инициированной супругой президента США Меланией Трамп. Первая леди распорядилась, чтобы улей был выполнен в виде уменьшенной копии самого Белого дома. Об этом рассказали в пресс-службе администрации американского президента.

На южной лужайке резиденции уже проживали две пчелиные семьи, и теперь их четыре. На официальном сайте администрации указано, что производство меда может достигать 255 фунтов (примерно 115 килограммов) в год.

Программа развития пчеловодства в Белом доме существует с 2009 года. Пчелы опыляют сад с цветами и растительность на Национальной аллее. Собранный мед используется для приготовления блюд в резиденции, в качестве официальных подарков от президента и направляется на нужды благотворительных организаций.

— Расширение пасеки, профинансированное Фондом Национальной аллеи, продолжает традицию бережного отношения к природе, сложившуюся при разных администрациях, и дополняет наследие «Кухонного сада», «Сада для срезки цветов» и других проектов по пчеловодству, которые теперь поддерживают главный садовод Белого дома Дейл Хейни и местные пчеловоды, — говорится в материале.

В сентябре прошлого года в Вашингтоне около Капитолия установили четырехметровую золотую статую президента США Дональда Трампа с биткоином в руке.

