Нижегородская «Норманочка» выиграла первый матч в серии за бронзу

«Норманочка» (Нижегородская область) принимала «Аврору» из Санкт-Петербурга. Хозяйки площадки с самого начала захватили инициативу, уверенно контролировали ход игры, заслуженно одержав победу со счётом 6:2 (2:0). У волжанок отличились Александра Самородова (дважды), Дарья Квасова, Кристина Левен, Бетим и Елизавета Никитина.