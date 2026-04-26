Соболев и Энрике разорвали оборону «Ахмата» в волевом рывке «Зенита»

Уже на восьмой минуте зрители увидели первый гол в исполнении Александра Соболева, который точным ударом вывел «Зенит» вперед и разрядил обстановку на трибунах. Питерцам потребовалось всего три минуты, чтобы удвоить преимущество: на 11-й минуте Луис Энрике также огорчил оборону гостей, сделав счет 2:0. Этот стартовый штурм фактически сломал тактический рисунок «Ахмата», который не сумел найти контраргументов против столь быстрого натиска.