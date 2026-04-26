Соболев и Энрике разорвали оборону «Ахмата» в волевом рывке «Зенита»

В Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своем поле принимал «Ахмат». Для команды Сергея Семака эта встреча стала критической после того, как «Краснодар» ранее обыграл махачкалинское «Динамо», увеличив отрыв до четырех очков. Потеря очков в домашней игре фактически ставила крест на чемпионских амбициях действующего обладателя трофея, поэтому хозяева с первых минут включили максимальные скорости.
Уже на восьмой минуте зрители увидели первый гол в исполнении Александра Соболева, который точным ударом вывел «Зенит» вперед и разрядил обстановку на трибунах. Питерцам потребовалось всего три минуты, чтобы удвоить преимущество: на 11-й минуте Луис Энрике также огорчил оборону гостей, сделав счет 2:0. Этот стартовый штурм фактически сломал тактический рисунок «Ахмата», который не сумел найти контраргументов против столь быстрого натиска.
В оставшееся до финального свистка время интенсивность игры несколько снизилась, но характер борьбы не изменился. Грозненцы пытались организовать давление на ворота хозяев, однако защита «Зенита» действовала без существенных ошибок, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Итоговый счет 2:0 остался неизменным, подарив питерцам три жизненно важных очка в чемпионской гонке.
После этой победы «Зенит» набрал 59 очков и теперь отстает от лидирующего «Краснодара» всего на один балл, превратив концовку сезона в нервное противостояние. «Ахмат», в свою очередь, остался на девятой строчке турнирной таблицы с 32 очками.
