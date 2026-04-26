Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в метро Харькова

В Харькове в местном метро неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Об этом сообщает газета «Страна».
Как следует из заявления, инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 апреля. Тогда неизвестный мужчина в харьковском метро достал травматический пистолет и открыл стрельбу по людям. Другие подробности пока не приводятся. В частности, не уточняется, есть ли пострадавшие.
Напомним, еще недавно в Киеве произошел похожий жуткий инцидент. Тогда мужчина открыл стрельбу прямо в столице и даже взял в заложники несколько человек. В результате инцидента погибли, как минимум, семь человек. Генпрокуратура квалифицировала произошедшее как теракт. При этом было заведено уголовное дело. Подробности его хода не публикуются.