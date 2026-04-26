Драки, удаления и камбэк: «Авангард» дожимает «Локомотив» в концовке второго матча

Омский «Авангард», как пишет Российская газета, сделал весомую заявку на выход в следующий раунд плей-офф, одержав вторую подряд победу над ярославским «Локомотивом». Встреча, завершившаяся со счетом 3:1, ознаменовалась невероятным накалом страстей: команды суммарно набрали 144 минуты штрафного времени. Весь матч сопровождался жесткой силовой борьбой, вылившейся в две массовые драки, которые изменили всю структуру игры.
Счет в матче был открыт на финальных секундах первого периода: защитник «Локомотива» Андрей Сергеев вывел хозяев вперед. Однако тут же страсти на льду вышли из-под контроля — вспыхнула потасовка в формате «пять на пять», в результате которой все полевые игроки, находившиеся в тот момент на площадке, отправились на скамейку штрафников. Этот эпизод стал лишь прелюдией к главному конфликту.
Второй период зарядил новую взрывную волну: на льду возникла еще одна массовая драка, но теперь к ней подключились хоккеисты со скамеек запасных. Арбитры были непреклонны — защитник «Локомотива» Алексей Береглазов и нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков получили дисциплинарные штрафы до конца встречи и покинули лед. Именно эта потасовка стала переломным моментом: ярославцы потеряли концентрацию, чем блестяще воспользовались омичи.
«Авангард» не просто выдержал натиск, а перевернул игру. Сначала Василий Пономарев восстановил равновесие, затем Дамир Шарипзянов вывел гостей вперед, а в третьем периоде Эндрю Потуральски установил окончательный счет 3:1. Таким образом, омский клуб повел в серии 2−0, доказав, что способен побеждать даже в самых агрессивных и нервных матчах. Третья игра обещает быть не менее жаркой.
