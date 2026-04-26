В Госдуме раскрыли прогноз по изменению ключевой ставки к концу года

KP.RU сообщил, что на днях Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., теперь она составляет 14,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в дальнейшем может быть отдых от снижения ключевой ставки и какое-то время она продержится на этом же уровне.