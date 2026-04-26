В Госдуме раскрыли прогноз по изменению ключевой ставки к концу года

Ключевая ставка продолжит постепенное снижение на протяжении 2026 года и к его концу может составить 10%. Таким прогнозом поделился в разговоре с изданием NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
— Я рассчитываю, что к концу года показатель будет на уровне 11%, а может быть даже 10%. Это, естественно, позволит активизировать кредитование экономики, — считает депутат.
Специалист подчеркнул, что изменение ставки, по его мнению, будет связано в первую очередь с замедлением инфляции в стране. Он подчеркнул, что на инфляцию активно влияют меры, предпринимаемые Центробанком.
KP.RU сообщил, что на днях Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., теперь она составляет 14,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в дальнейшем может быть отдых от снижения ключевой ставки и какое-то время она продержится на этом же уровне.