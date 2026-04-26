Названа причина смерти легендарного ведущего «Радионяни» Льва Шимелова

Инсульт стал причиной смерти ведущего передачи «Радионяня» Льва Шимелова. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, заслуженный артист РСФСР скончался вечером 24 апреля. Врачи пытались его спасти, но их усилия не увенчались успехом. Шимелову было 96 лет.

Лев Павлович Шимелов — советский и российский конферансье, артист разговорного жанра, режиссёр. Родился в Баку. Работал в Москонцерте, вёл передачу «Радионяня» (с 1979 года), создавал авторские эстрадные программы и озвучивал мультфильмы, например «Пластилиновую ворону», где исполнил песню «А может, а может…». Также Шимелов снимался в кино («Бабушки надвое сказали», «Улыбки танцора» и другие фильмы).

Ранее Life.ru сообщал, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Сегодня его память почтили на Пасхальном хоровом соборе в Кронштадте.

