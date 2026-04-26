Названа причина смерти легендарного ведущего «Радионяни» Льва Шимелова

Лев Павлович Шимелов — советский и российский конферансье, артист разговорного жанра, режиссёр. Родился в Баку. Работал в Москонцерте, вёл передачу «Радионяня» (с 1979 года), создавал авторские эстрадные программы и озвучивал мультфильмы, например «Пластилиновую ворону», где исполнил песню «А может, а может…». Также Шимелов снимался в кино («Бабушки надвое сказали», «Улыбки танцора» и другие фильмы).