«Вам должно быть стыдно»: тренер Умбера резко высказался в адрес рефери

По данным L'Équipe, тренер выразил недовольство тем, что Атман не получил предупреждение за затяжку времени, и адресовал судье фразу: «Тебе должно быть стыдно». Шарди настаивал на том, что его подопечный оказался в невыгодном положении из-за отсутствия санкций к сопернику. Арбитр не стал применять дисциплинарные меры по ходу матча, что и стало предметом спора.