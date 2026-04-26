«Вам должно быть стыдно»: тренер Умбера резко высказался в адрес рефери

Тренер французского теннисиста Уго Умбера Жереми Шарди, как пишет Чемпионат, вступил в конфликт с главным судьёй Александром Робейном после матча второго круга «Мастерса» в Мадриде. Умбер уступил соотечественнику Теренсу Атману в двух затяжных сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). Инцидент произошёл сразу после завершения встречи, когда Шарди подошёл к арбитру для обсуждения спорных моментов.
По данным L'Équipe, тренер выразил недовольство тем, что Атман не получил предупреждение за затяжку времени, и адресовал судье фразу: «Тебе должно быть стыдно». Шарди настаивал на том, что его подопечный оказался в невыгодном положении из-за отсутствия санкций к сопернику. Арбитр не стал применять дисциплинарные меры по ходу матча, что и стало предметом спора.
Теренс Атман после игры объяснил своё поведение физическим состоянием. Он сообщил, что испытывал судороги во всём теле, упал на корт во время тай-брейка из-за боли и не мог контролировать время между розыгрышами. Атман подчеркнул, что не использовал задержки намеренно, а пытался справиться с мышечными спазмами, чтобы продолжить борьбу.
Матч завершился победой Атмана, который впервые в карьере вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Конфликт между тренером и судьёй не привёл к официальным санкциям со стороны турнира. Организаторы оставили инцидент без комментариев, сосредоточившись на продолжении соревнований.
