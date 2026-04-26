Ватерполистка Нечаева считает честью представлять Россию с гимном и флагом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Возможность представлять Россию с гимном и флагом на Кубке мира во втором дивизионе по водному поло является честью, это придало спортсменкам национальной команды дополнительную мотивацию. Такое мнение ТАСС высказала нападающая сборной России Владислава Нечаева.
Ранее сборная России России обыграла команду Китая со счетом 18:17 в финальном матче Кубка мира среди команд второго дивизиона. Соревнования проходили на Мальте.
«Сначала играли в свою игру, все шло так, как надо. Защищались, выполняли установку тренера, но потом немного провалились в защите. К сожалению, потом стали уступать на протяжении всего матча, но сумели собраться в решающий момент, перехватили инициативу и добились долгожданной победы», — сказала Нечаева.
«Я думаю, что возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Нас давно не было на международной арене, настал долгожданный момент. Для нас честь представлять Россию с гимном и флагом. Хочу выразить большую благодарность болельщикам. Мы сейчас находимся на Мальте, вдали от дома, и поддержка для нас очень ценна», — добавила собеседница агентства.
Для женской сборной России Кубок мира является первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
Россиянки и китаянки обеспечили себе участие в суперфинале Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.