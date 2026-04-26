Число жертв теракта в Колумбии возросло до 20 человек

El Pais пишет, что результате теракта, в частности, погибла Патрисия Москера — общественная активистка из департамента Каука, представлявшая интересы афроколумбийских общин. По данным правозащитной организации Indepaz, на которые ссылается издание, с учетом этого инцидента число убитых общественных и общинных лидеров в регионе с начала 2026 года выросло до 48 человек.