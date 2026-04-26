Число жертв теракта в Колумбии возросло до 20 человек

Число погибших в результате теракта на Панамериканском шоссе на юго-западе Колумбии выросло до 20 человек, сообщил губернатор региона Каука Октавио Гусман в соцсети Х.

По его словам, среди погибших 15 женщин и 5 мужчин. Пострадали 36 человек, из них трое находятся в реанимации. Среди раненых пять несовершеннолетних, их жизни ничего не угрожает.

El Pais пишет, что результате теракта, в частности, погибла Патрисия Москера — общественная активистка из департамента Каука, представлявшая интересы афроколумбийских общин. По данным правозащитной организации Indepaz, на которые ссылается издание, с учетом этого инцидента число убитых общественных и общинных лидеров в регионе с начала 2026 года выросло до 48 человек.

Гусман заявил, что власти работают над мерами безопасности, гуманитарной и психологической помощью пострадавшим, а также оказывают поддержку семьям погибших. В регионе объявлен трехдневный траур, в ближайшие дни планируется проведение памятной церемонии.

Теракт произошел накануне в районе Эль-Тунель в городе Кахибио колумбийского департамента Каука. На Панамериканском шоссе были подорвано самодельно взрывное устройство. Губернатор отмечал, что в регионе зафиксировали «очень серьезные повреждения дорожной инфраструктуры».

