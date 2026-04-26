Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперъяхта Алексея Мордашова Nord прошла через заблокированный Ормузский пролив

Суперъяхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, прошла через Ормузский пролив, который фактически закрыт для судоходства. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic.

142-метровое судно вышло 24 апреля из Дубая и направилось в Оман, несмотря на то что водная артерия закрыта для судоходства, о чем неоднократно заявляли Корпус стражей исламской революции (КСИР) и США. Яхта успешно пересекла пролив в ночь на 25 апреля, говорится в сообщении.

25 апреля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно Epaminondas из-за того, что его использовали ВС Соединенных Штатов. Согласно сервису по отслеживанию судов MarineTraffic, данные о местоположении этого корабля не обновлялись уже более двух дней.

В районе Ормузского пролива были замечены более 30 быстроходных катеров КСИР. Спутниковые снимки судов 22 апреля опубликовал журналист Владимир Соловьев. По его словам, иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилегающим к нему водам.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше