Суперъяхта Алексея Мордашова Nord прошла через заблокированный Ормузский пролив

Суперъяхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, прошла через Ормузский пролив, который фактически закрыт для судоходства. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic.
25 апреля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно Epaminondas из-за того, что его использовали ВС Соединенных Штатов. Согласно сервису по отслеживанию судов MarineTraffic, данные о местоположении этого корабля не обновлялись уже более двух дней.
В районе Ормузского пролива были замечены более 30 быстроходных катеров КСИР. Спутниковые снимки судов 22 апреля опубликовал журналист Владимир Соловьев. По его словам, иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилегающим к нему водам.