«Пари НН» уступил «Спартаку» в 27-м туре РПЛ и остаётся в конце таблицы

В 27-м туре чемпионата России футболисты «Пари Нижний Новгород» потерпели поражение от столичного «Спартака».
Счёт в матче на нижегородской «Совкомбанк Арене» открыли хозяева — это сделал Адриан Бальбоа на 28-й минуте. Но уже в конце первого тайма на табло была ничья — Эсекель Барко забил в ворота «Пари НН» пенальти.
Ничья тоже вполне устраивала нижегородцев и, более того, была им жизненно необходима, чтобы набрать очки во встрече с грандом и хотя бы попытаться отдалиться от зовы прямого вылета из РПЛ.
Но удержать счёт «Пари НН» не смог — на 72-й минуте автором мяча стал капитан красно-белых Роман Зобнин.
По итогам матча нижегородцы идут на 15-й строчке в турнирной таблице с 22 очками. «Спартак» занимает четвёртую позицию с 48 очками.
Напомним, после проигрыша «Оренбургу» «Пари НН» должен был любой ценой набирать очки, цепляясь на ничью со «Спартаком», рассказывали nn.aif.ru эксперты. «Спартак» сейчас на ходу, и отобрать очки у красно-белых очень тяжело. Но этой весной в РПЛ каждый может обыграть каждого«— не терял надежды бывший спортивный директор футбольного клуба “Нижний Новгород” Александр Липко.
Но надежды нижегородских болельщиков не оправдались и клуб всё ближе к вылет у в более низкую лигу. Между тем после игры со «Спартаком» его ждут ещё три матча, в которых соперники выглядят заметно сильнее «парижан».