Умер Михаил Заимов, болгарский мастер подводной фотографии

Умер известный болгарский фотограф, писатель и исследователь Михаил Заимов. Об этом информирует издание Lupa.
Сообщается, что причиной смерти Заимова стала тяжёлая и продолжительная болезнь, ему было 59 лет.
Михаил Заимов был также профессиональным водолазом, он участвовал во множестве спасательных и поисковых операций. В частности, многие годы фотограф участвовал в поиске советской подводной лодки С-34, которая во время Великой Отечественной войны пропала у берегов Болгарии. Данные, которые Заимов нашёл в военных архивах, повысили шансы найти возможное место её гибели.
Фотоработы Михаила Заимова представлены в многочисленных книгах и не раз демонстрировались на выставках.
Накануне пресс-служба Московского Губернского театра сообщила, что умерла Елена Михеева, заслуженная артистка России. Ей было 74 года.
