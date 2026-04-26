Умер Михаил Заимов, болгарский мастер подводной фотографии

Фотограф и исследователь Заимов умер в Болгарии в 59 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер известный болгарский фотограф, писатель и исследователь Михаил Заимов. Об этом информирует издание Lupa.

Сообщается, что причиной смерти Заимова стала тяжёлая и продолжительная болезнь, ему было 59 лет.

Михаил Заимов был также профессиональным водолазом, он участвовал во множестве спасательных и поисковых операций. В частности, многие годы фотограф участвовал в поиске советской подводной лодки С-34, которая во время Великой Отечественной войны пропала у берегов Болгарии. Данные, которые Заимов нашёл в военных архивах, повысили шансы найти возможное место её гибели.

Фотоработы Михаила Заимова представлены в многочисленных книгах и не раз демонстрировались на выставках.

Накануне пресс-служба Московского Губернского театра сообщила, что умерла Елена Михеева, заслуженная артистка России. Ей было 74 года.

Ранее сообщалось, что в Москве умер Алексей Пиманов. Ведущий программы «Человек и закон» скончался в 64 года. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше