Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Александр Пангаев, актёр сериала «Улица разбитых фонарей»

На 75-м году жизни скончался актер Александр Пангаев.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Александр Пангаев ушел из жизни 21 апреля. Ему было 74 года. Актер известен по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». О кончине Александра Пангаева пишет портал «Кино-театр.ру».

Актер впервые появился на экране еще в 1986 году. Он снялся в двухсерийном фильме «Как стать звездой». Всего актер принял участие в 74 проектах.

Александр Пангаев, помимо прочего, сыграл в кинокартине режиссера Федора Бондарчука «Сталинград». Актер также был мастером спорта по спортивной гимнастике.

Из жизни 24 апреля ушел заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов. Он был режиссером, актером и ярким представителем отечественной эстрады. Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни. Артист родился 28 января 1930 года в Баку. В том же месте он скончался.