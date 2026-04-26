Умер Александр Пангаев, актёр сериала «Улица разбитых фонарей»

Из жизни 24 апреля ушел заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов. Он был режиссером, актером и ярким представителем отечественной эстрады. Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни. Артист родился 28 января 1930 года в Баку. В том же месте он скончался.