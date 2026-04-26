Умер Александр Пангаев, актёр сериала «Улица разбитых фонарей»

Российский актер Александр Пангаев ушел из жизни 21 апреля. Ему было 74 года. Актер известен по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». О кончине Александра Пангаева пишет портал «Кино-театр.ру».
Актер впервые появился на экране еще в 1986 году. Он снялся в двухсерийном фильме «Как стать звездой». Всего актер принял участие в 74 проектах.
Александр Пангаев, помимо прочего, сыграл в кинокартине режиссера Федора Бондарчука «Сталинград». Актер также был мастером спорта по спортивной гимнастике.
Из жизни 24 апреля ушел заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов. Он был режиссером, актером и ярким представителем отечественной эстрады. Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни. Артист родился 28 января 1930 года в Баку. В том же месте он скончался.