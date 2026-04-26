Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Александр Пангаев

Актер и каскадер Александр Пангаев, известный по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», во вторник, 21 апреля, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».
— Годы жизни 22.12.1951 — 21.04.2026, — говорится на сайте.
Причины смерти не уточняются.
С 1984 года Пангаев работал на киностудии «Ленфильм», где исполнял роли, а также занимался трюками и спецэффектами. Его дебют на экране состоялся в 1986 году в фильме «Как стать звездой». В фильмографии актера 74 проекта, среди которых сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Бабье лето» и фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Пангаев также являлся мастером спорта по спортивной гимнастике.