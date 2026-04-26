Маркоч назвала тяжелым финальный матч Кубка мира по водному поло против китаянок

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сборная Китая по водному поло играет очень строго, вязко и грубо, поэтому финальный матч Кубка мира среди команд второго дивизиона против нее был непростым для российской команды. Такое мнение ТАСС высказала нападающая сборной России Белла Маркоч.
Ранее сборная России победила китаянок со счетом 18:17. Маркоч была признана лучшим игроком турнира, который проходил на Мальте.
«Турнир прошел очень хорошо, мы прибавляли с каждым матчем и знали, что самая важная игра будет в финале. У нас многое не получалось в защите, но потом перестраивались и получалось намного лучше. В нападении были очень хорошие моменты, которые не реализовывали. Возможно, это получилось от того, что давно не играли с такими командами, думаю, в будущем будет получше», — сказала Маркоч.
«У них поменялся тренер, поэтому сменилась игра. Китаянки играют так, как им скажут, играют достаточно строго, грубо и вязко. Против них тяжело играть. Спасибо большое болельщикам, что болели за нас», — добавила собеседница агентства.
Для женской сборной России Кубок мира является первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
Россиянки и китаянки обеспечили себе участие в суперфинале Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.