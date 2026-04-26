«Баффало» со счетом 6:1 обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Баффало».

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. «Баффало» со счетом 6:1 разгромил «Бостон» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней площадке «Бостона».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пейтон Кребс (5-я минута), Джош Доан (8), Зак Бенсон (10), Боуэн Байрэм (15), Бек Маленстин (46) и Алекс Так (47). У проигравших отличился Шон Курали (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Баффало». Пятый матч пройдет в ночь на 29 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» финишировал четвертым. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.