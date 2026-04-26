Эстонский патрульный катер обнаружили в российских водах: судно с экипажем унесло из-за неисправности

Катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии вынесло на реку Нарову в российские воды. Патрульное судно сообщило о технической неисправности. Из-за поломки катер некоторое время пребывал в водах РФ, сообщает ERR.
Судно спустя 15 минут смогло самостоятельно вернуться на эстонскую территорию. На борту катера находился экипаж из трех человек. Как уточняется, вернуть судно на эстонскую территорию мешал сильный ветер.
«Катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря», — говорится в материале.
Власти Эстонии ранее предложили ввести пошлины на весь импорт товаров из России. По мнению руководства страны, за счет этих средств можно якобы финансировать восстановление Украины. На эти цели в Европе хотят затратить миллиарды евро.