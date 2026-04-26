Суперъяхта Nord пересекла Ормузский пролив по безопасному каналу Ирана

CNN: 142-метровая суперъяхта прошла через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Суперъяхта Nord воспользовалась судоходным каналом, который ранее Иран объявил безопасным, и пересекла Ормузский пролив. Это произошло в ночь с 24 на 25 апреля, информирует CNN.

Сообщается, что яхта вышла из Дубая, прошла через Ормузский пролив и направилась в столицу Омана Маскат. Маршрут, которым шло судно, проходит мимо иранского острова Ларак, контролируемого КСИР.

Nord — 142-метровая суперъяхта, её стоимость составляет порядка 500 млн долларов. Телеканал предполагает, что на судне якобы может находиться российский олигарх Алексей Мордашов.

Подробнее о том, что представляет собой гигантская шестипалубная яхта Nord, читайте здесь на KP.RU.

В то же время военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два связанных с Израилем судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.

Ранее председатель парламента исламского государства Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив до тех пор, пока Соединенные Штаты продолжают нарушать условия перемирия.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
