Суперъяхта Nord пересекла Ормузский пролив по безопасному каналу Ирана

Суперъяхта Nord воспользовалась судоходным каналом, который ранее Иран объявил безопасным, и пересекла Ормузский пролив. Это произошло в ночь с 24 на 25 апреля, информирует CNN.
Сообщается, что яхта вышла из Дубая, прошла через Ормузский пролив и направилась в столицу Омана Маскат. Маршрут, которым шло судно, проходит мимо иранского острова Ларак, контролируемого КСИР.
Nord — 142-метровая суперъяхта, её стоимость составляет порядка 500 млн долларов. Телеканал предполагает, что на судне якобы может находиться российский олигарх Алексей Мордашов.
Подробнее о том, что представляет собой гигантская шестипалубная яхта Nord, читайте здесь на KP.RU.
В то же время военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два связанных с Израилем судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.
Ранее председатель парламента исламского государства Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив до тех пор, пока Соединенные Штаты продолжают нарушать условия перемирия.