Что можно и нельзя делать в день Мартына Лисогона 27 апреля на Вороний праздник

Православная церковь 27 апреля вспоминает святого Мартина. В народе принято отмечать день Мартына Лисогона. Название связано с тем, что лисы начинают перебираться в новые норы. Но есть еще одно название — Вороний праздник. В названную дату вороны вместе с птенцами купаются в лужах.
Что нельзя делать 27 апреля.
Не следует ссориться, так как они могут спровоцировать серьезный конфликт. Запрещено льстить и обманывать. Подобное может привести к финансовым трудностям. А еще на 27 апреля не назначали судебных разбирательств. Считалось, что может начаться серьезный конфликт.
Что можно делать 27 апреля.
По традиции, в указанный день признавались в любви. Предки верили, что отношения сложатся удачно. А еще 27 апреля кормили птиц.
Согласно приметам, теплая погода предупреждает о похолодании. В том случае, если облака по небу плывут быстрее туч, то ждали дождь.
