Что нельзя делать в День Мартына Лисогона 27 апреля 2026

В июле или августе 649 года, после смерти папы Феодора I, Мартин был избран его преемником. Интронизация состоялась без обычного утверждения византийским императором Константом II, что само по себе было вызовом имперской власти. Дело в том, что в тот период византийские императоры активно вмешивались в дела церкви, назначали и смещали патриархов, издавали указы по богословским вопросам. Констант II, правивший с 641 по 668 год, продолжал политику своих предшественников, пытаясь найти компромисс между православным и монофелитским вероучением. Мартин же был убежденным противником монофелитства — ереси, утверждавшей, что во Христе действует только одна воля, божественная, при том что природы у Него две. Православное учение настаивало на признании двух воль во Христе — божественной и человеческой, нераздельно и неслиянно соединенных.