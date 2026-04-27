Что нельзя делать в День Мартына Лисогона 27 апреля 2026

27 апреля 2026 года — особый день в народном календаре. Это праздник Мартына Лисогона, который называют самым удачным днём месяца. Но даже в такой благоприятный период существуют важные запреты. Вот полный список того, что нельзя делать в эту дату.
Главные запреты дня.
1. Не обижайте лис.
Несмотря на поверье, что в этот день лисицы якобы «слепнут и глохнут» при переезде в новые норы, охотиться на них или как-то вредить рыжим плутовкам строго запрещено. Наши предки верили: обидишь лису — навлечёшь гнев Лешего, а в твоей жизни появятся обманщики и мошенники.
2. Не досаждайте воронам.
27 апреля — ещё и Вороний праздник. В этот день нельзя прогонять, дразнить или тем более убивать ворон. Считается, что птицы могут «накаркать» беду на твой дом. Лучше задобрить их угощением — например, оставить во дворе немного каши.
3. Не лгите и не льстите.
Любая ложь, преувеличение или лесть сегодня обернутся против вас самих. Причём ударит это прежде всего по кошельку — возможны финансовые потери. Говорите правду, даже если она горькая.
4. Не спорьте и не конфликтуйте.
Ссора 27 апреля может перерасти в затяжную вражду, которая разрушит отношения надолго. Споры вытянут из вас энергию и не приведут ни к чему хорошему. Лучше промолчать или перевести разговор в мирное русло.
5. Не давайте пустых обещаний.
Если вы не уверены, что сможете выполнить обещанное, лучше вообще ничего не обещайте. В этот день невыполненные клятвы и обещания преследуют неудачей, а дела, начатые на их основе, идут наперекосяк.
6. Не стирайте вещи мужа и жены вместе.
Старинное поверье гласит: если супруги постирают свои вещи вместе 27 апреля — это приведёт к разладу в семье, частым ссорам и даже разводу. Лучше стирать раздельно или просто перенести стирку на другой день.
7. Не оставляйте дом в беспорядке.
Грязная посуда, неубранные вещи, разбросанный мусор — всё это сегодня сулит хаос в делах на весь сезон. Выносить из дома золу, мусор и старые вещи тоже не рекомендуется — так можно лишиться удачи.
8. Не начинайте дальних поездок.
Путешествие, начатое 27 апреля, будет полным препятствий и неприятных сюрпризов. По возможности отложите дорожные планы на другой день.
9. Не ломайте ветки калины и рябины.
Согласно поверьям, это может вызвать сильную зубную боль и проблемы с зубами у вас или ваших близких.
10. Не измеряйте свой рост и параметры фигуры.
Считается, что это может привести к неожиданным проблемам со здоровьем.
11. Не надевайте чужое кольцо.
Если надеть в этот день кольцо другой женщины — можно «забрать» её семейное благополучие, но своего при этом тоже не обрести.
12. Не прощайтесь на лестнице.
Встретив знакомого на лестничной площадке, не задерживайтесь там для прощания. Считается, что это разрушит все ваши планы.
Что вместо этого нужно делать.
Вместо запретов сосредоточьтесь на хорошем:
Признавайтесь в любви — этот день идеален для свиданий, предложений и сватовства. Трудитесь с душой — усердная работа принесёт удачу на весь год. Угощайте ворон — оставьте им кашу во дворе. Смените постельное бельё — к счастью и приятным событиям. Носите янтарь — этот камень сегодня ваш оберег от обмана.
Помните: народные приметы — это мудрость предков, но жить по ним или нет, решать только вам. Главное — чтобы день прошёл с добром в сердце!
Кто такой Мартин Исповедник.
Мартин Исповедник, известный также как Мартин I, Папа Римский, является одной из самых трагических и одновременно вдохновляющих фигур в истории христианской церкви. Его жизнь пришлась на VII век — время ожесточенных богословских споров и политических интриг, когда судьба церкви зависела не только от решений священнослужителей, но и от воли византийских императоров. История этого святого — это история мужественного противостояния государственной власти во имя истинной веры, история человека, который предпочел ссылку и страдания компромиссу с совестью. Православная церковь чтит его память 14 апреля по старому стилю или 27 апреля по новому стилю — именно поэтому в народном календаре эта дата получила название Мартынов день или Мартын Лисогон.
Происхождение и ранние годы.
Мартин родился в первой четверти VII века в Умбрии, области в центральной Италии. Точная дата его рождения историкам неизвестна, но исследователи сходятся на том, что это произошло между 590 и 600 годами. С ранних лет он проявил выдающиеся способности к наукам и глубокую религиозную ревность. Получив хорошее образование, Мартин принял духовный сан и начал служение в Риме. Его ум, образованность и безупречная репутация быстро привлекли внимание церковной иерархии. В те времена Рим оставался одним из главных центров христианского мира, хотя политическая власть давно переместилась в Константинополь — столицу Византийской империи. Мартин дослужился до должности папского апокрисиария, то есть посла Римского престола при дворе византийского императора в Константинополе. Эта должность требовала не только богословской подготовки, но и дипломатического таланта, умения ориентироваться в хитросплетениях византийской политики.
Избрание на папский престол.
В июле или августе 649 года, после смерти папы Феодора I, Мартин был избран его преемником. Интронизация состоялась без обычного утверждения византийским императором Константом II, что само по себе было вызовом имперской власти. Дело в том, что в тот период византийские императоры активно вмешивались в дела церкви, назначали и смещали патриархов, издавали указы по богословским вопросам. Констант II, правивший с 641 по 668 год, продолжал политику своих предшественников, пытаясь найти компромисс между православным и монофелитским вероучением. Мартин же был убежденным противником монофелитства — ереси, утверждавшей, что во Христе действует только одна воля, божественная, при том что природы у Него две. Православное учение настаивало на признании двух воль во Христе — божественной и человеческой, нераздельно и неслиянно соединенных.
Богословский конфликт и Латеранский собор.
Монофелитство возникло как попытка примирить православных с монофизитами — последователями ереси, утверждавшими во Христе только одну, божественную природу. Византийские императоры, заинтересованные в религиозном мире в империи, активно поддерживали монофелитство. В 638 году император Ираклий издал так называемый «Эктесис» — вероизложение, предписывавшее всем христианам исповедовать учение об одной воле. Позже, в 648 году, Констант II издал «Типос» — указ, который запрещал любые споры об одной или двух волях, фактически узаконивая монофелитство через умолчание. Для Мартина и многих других православных епископов это было неприемлемо.
Сразу после своего избрания, в октябре 649 года, Мартин созвал в Риме Латеранский собор. Это был один из самых представительных соборов своего времени — на него собралось 105 епископов, главным образом из западных областей. Собор работал в течение пяти заседаний и заложил основы православного учения о двух волях во Христе. Участники собора единодушно осудили монофелитство, а также его главных сторонников — константинопольских патриархов Сергия, Пирра и Павла. Особенно важно, что собор отверг и «Эктесис», и «Типос» императора Константа II. Мартин лично составил соборные определения, изложив их в письме к константинопольскому патриарху Павлу. Римский папа отправил также послания императору Константу, убеждая его отказаться от поддержки ереси и вернуться к православному учению.
Гнев императора и арест.
Император Констант II пришел в ярость. Он не признал Латеранский собор, поскольку тот был созван без его разрешения. Более того, Мартин не направил императору обычного уведомления о своем избрании и не запросил утверждения. Для византийского императора, который привык считать себя главой не только государства, но и церкви, это было открытым неповиновением. Констант приказал новому экзарху Равенны Олимпию арестовать папу и доставить его в Константинополь. Однако Олимпий, прибыв в Рим, не решился применять силу — он опасался непопулярности такого шага среди римлян. Более того, Олимпий сам перешел на сторону папы и даже готовился к войне с императором. Однако его смерть в 652 году сорвала эти планы.
Преемник Олимпия, экзарх Феодор I Каллиопа, действовал иначе. 15 июня 653 года он явился в Рим с вооруженным отрядом. Ворвавшись в Латеранский дворец, где находился Мартин, Феодор объявил папу низложенным. Мартина схватили и под стражей вывезли из города. Его не стали судить в Риме, опасаясь возмущения горожан, а отправили морем в Константинополь. Путешествие было долгим и мучительным. Сначала папу держали на острове Наксос почти целый год, затем на острове Крит. В Константинополь Мартин прибыл только 17 сентября 654 года — измученный, больной, но несломленный.
Суд и ссылка.
По прибытии в столицу империи Мартина бросили в тюрьму, где он провел три месяца в ужасных условиях. 19 декабря 654 года состоялся суд. Императорские чиновники предъявили папе обвинения в государственной измене — в незаконном занятии папского престола без императорской санкции, в неподчинении императору, в сношениях с врагами империи. Конечно, истинная причина была богословской, но на суде об этом даже не упоминали. Пожилой, больной Мартин предстал перед судьями. Когда его спросили, почему он не подчинился императору, папа ответил, что подчиняется Богу и не может предать истинную веру. Во время процесса палач, едва приблизившись к нему, внезапно ослеп — это событие поразило всех присутствующих и впоследствии вошло в жития святого как свидетельство небесного заступничества.
Мартина приговорили к смерти, но в последний момент император заменил казнь ссылкой. Папу отправили в Херсонес Таврический — это город на территории современного Севастополя, на юго-западном побережье Крыма. В те времена это была суровая, удаленная окраина империи. В Херсонесе Мартин провел последние годы своей жизни в лишениях и страданиях. Ему было запрещено принимать посетителей, переписываться с соратниками, совершать богослужения. Несмотря на это, он продолжал оставаться духовным лидером для тех, кто мог до него добраться. До нас дошли письма Мартина, написанные из ссылки — они свидетельствуют о его твердой вере, смирении и заботе о пастве. В одном из писем он благодарит своих приверженцев за присланную милостыню и просит молиться о нем.
Смерть и прославление.
Мартин Исповедник скончался в Херсонесе 16 сентября 655 года. Причины его смерти точно не известны, но вероятнее всего, сказались суровые условия содержания, болезни и лишения. Его тело было погребено в Херсонесе. Но спустя несколько лет, когда церковный конфликт утих, а учение о двух волях окончательно утвердилось как православное, мощи святого были перенесены в Константинополь. Позднее, по разным источникам, часть мощей оказалась в Риме, в церкви Сан-Мартино-аи-Монти.
Прославление Мартина как святого и исповедника произошло уже вскоре после его смерти. Церковь признала его мучеником не по крови, а по совести — исповедником, то есть человеком, пострадавшим за веру, но не убитым непосредственно за нее. Его подвиг состоял в мужественном противостоянии государственной машине, в отказе от компромисса с ересью, в верности православному учению до конца. На Шестом Вселенском соборе, состоявшемся в 680−681 годах в Константинополе, учение о двух волях во Христе было окончательно утверждено как догмат, а решения Латеранского собора 649 года, созванного Мартином, получили всецерковное признание. Так история подтвердила правоту того, кого при жизни считали преступником и мятежником.
Почитание в народной традиции.
На Руси день памяти Мартина Исповедника — 27 апреля по новому стилю — приобрел особое звучание. Крестьяне, мало знакомые с тонкостями богословских споров VII века, переосмыслили образ святого по-своему. Прозвище Лисогон возникло из наблюдений за природой: считалось, что именно в конце апреля лисицы покидают старые норы и переселяются в новые, причем в эти дни они якобы теряют обычную осторожность. Имя Мартина связалось именно с этими природными явлениями, хотя исторической связи между святым и лисами, конечно, нет. День также называли Вороньим праздником — по другой народной примете, связанной уже не со святым, а с обычаями пернатых. Но важно помнить, что за этими народными наслоениями стоит реальная историческая личность — человек, ценой своей свободы и жизни отстоявший истину и показавший пример мужества и верности христианским убеждениям.