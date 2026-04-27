Народный календарь. Что нужно делать с медом 30 апреля

Православные 30 апреля чтут память святого Зосимы Соловецкого, почитаемого в лике преподобных. Он родился в новгородской епархии, а позднее переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. На Руси Зосима и Савватий считались покровителями пчел и заступниками пчеловодов.
К этому дню приурочивали вывоз ульев на пасеки. В эту дату было принято выставлять посреди пасеки стол, покрытый чистой скатертью, выкладывать на него хлеб да соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу.
Считалось, что 30 апреля нужно обязательно поесть мед. В старину его употребляли не только в чистом виде, но и добавляли в различные блюда. Особой популярностью пользовались свинина и утка, запеченные в меду. Кроме того, в этот день на стол ставили медовуху.
Приметы погоды:
Одуванчики рано зацвели — к короткому лету, а если поздно — к засушливому.
30 апреля зацвела рябина — осень будет теплой и долгой.
Пчелы садятся на вишневый цвет — значит, вишни уродятся.
Солнце взошло ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое.
Если после дождя эхо глухое, значит, непогода продолжится.
Именины отмечают: Семен, Федор, Зосима, Ефрем, Адриан, Александр, Иван, Михаил.