В Петербурге откроется фестиваль современного танца «Пятилетка»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. VIII Фестиваль современного танца «Пятилетка» с показом работ молодых петербургских хореографов открывается на Новой сцене Александринского театра. Всего до 4 мая будет показано 20 спектаклей разных жанров и стилей.
«Мы даем платформу, на которой молодые ребята могут рискнуть. И риск иногда оправдывается в контексте того, что мы замечаем интересного хореографа и включаем его в производство спектаклей. У нас был очень большой выбор — 60 заявок, и это результат нашей многолетней работы, проходящей при поддержке городского комитета по культуре и “Петербург-концерта”, — сказал ТАСС организатор фестиваля и директор Центра развития проектов современной хореографии “Каннон данс” Вадим Каспаров.
Важным событием фестиваля он назвал празднование 75-летия хореографа и педагога Саши Кукина. Созданная им в 1990 году первая в России профессиональная компания современного танца по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди коллективов этого направления. На своем бенефисе юбиляр представит композицию из трех спектаклей на музыку Иоганна Себастьяна Баха, поставленных в разные десятилетия.
Компания «Каннон данс» покажет работы своего Молодежного театра танца, а также премьеру спектакля «Мотылек» норвежского хореографа Ю Стремгрена, который сотрудничает с петербуржцами. Среди участников этого года — хореографы Игорь Клинский, Егор Фомин, Айсылу Мирхафизхан, Тимур Ганеев, Иван Белозерцев, Софья Бондаренко, Светлана Леничко, Диана Ткаченко. Их работы будут показаны на разных площадках города.
Название фестиваля «Пятилетка» связано с памятью места — Дворцом культуры имени Первой пятилетки. Здесь в 1970−90-е годы работало большое количество театральных кружков и студий. С 1997 и вплоть до сноса здания в 2005 это была первая площадка в стране, где современный танец демонстрировался на постоянной основе. Здесь появился один из самых известных ныне международных фестивалей современного танца в России — Open Look.