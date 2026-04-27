Названы три неочевидные привычки россиян, которые ускоряют старение кожи

Привычка подпирать щёку рукой может ускорить старение кожи, предупредила дерматолог Ирина Скорогудаева. По её словам, даже кратковременное, но регулярное давление на лицо приводит к смещению мягких тканей и углублению складок, что особенно заметно после 40 лет, когда кожа теряет эластичность. Аналогичный эффект возникает и при сне лицом в подушку.

Кроме того, на состояние кожи негативно влияют частые колебания веса, из-за которых она растягивается и теряет тонус. Для сохранения молодости важно спать на спине или использовать специальные подушки, избегать давления на лицо и тщательно ухаживать за кожей. Важную роль играет и питание: достаточное количество белка способствует выработке коллагена, а избыток сахара вредит.

«В целом же нужно следить за собой и в течение дня стараться не деформировать, не сминать кожу, отказываясь в том числе от привычки сидеть, подпирая щёки руками», — отметила эксперт в интервью «Москве 24».

Кстати, искусственный загар в солярии приносит организму куда больше вреда, чем естественное солнце. Частые процедуры могут провоцировать преждевременное старение кожи и другие недуги, предупредила врач-онколог.

