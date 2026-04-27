Глава Минобороны Мали убит при нападении боевиков: власти страны дали комментарий

По данным Jeune Afrique, Садио Камара погиб в результате взрыва заминированного грузовика у своего дома. ЧП случилось в пригороде столицы Бамако. Грузовик, начиненный взрывчаткой, сдетонировал у резиденции военного чиновника. Только к настоящему моменту власти дали официальный комментарий по поводу случившегося.