Глава Минобороны Мали убит при нападении боевиков: власти страны дали комментарий

Министр обороны Мали Садио Камара погиб 25 апреля. Он «вступил в бой с нападавшими». Боевики атаковали дом, где находился глава Минобороны Мали. Об этом уведомил пресс-секретарь правительства страны Исса Кулибали, цитирует телеканал ORTM.
По его данным, Садио Камара ликвидировал нескольких боевиков. Однако медики не смогли спасти министра. Он умер от полученных травм.
«В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался», — поделился Исса Кулибали.
По данным Jeune Afrique, Садио Камара погиб в результате взрыва заминированного грузовика у своего дома. ЧП случилось в пригороде столицы Бамако. Грузовик, начиненный взрывчаткой, сдетонировал у резиденции военного чиновника. Только к настоящему моменту власти дали официальный комментарий по поводу случившегося.