Депутат Боярский: борьба с мошенниками не закончится на втором пакете мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Второй антифрод-пакет не станет последним этапом борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Мы думаем, что вторым точно дело не закончится. Так или иначе есть разные предложения в развитие этих подходов. Так что мы все убеждены в том, что это не последний “подход к снаряду”, — сказал Боярский.
Он добавил, что работой над третьим антифрод-пакетом придется заниматься уже Госдуме девятого созыва.
Ранее директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Татьяна Скворцова заявила, что министерство приступило к формированию третьего пакета мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества.