Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Боярский: борьба с мошенниками не закончится на втором пакете мер

Председатель комитета Госдумы по информполитике отметил, что работой над третьим антифрод-пакетом придется заниматься уже Думе девятого созыва.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Второй антифрод-пакет не станет последним этапом борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Мы думаем, что вторым точно дело не закончится. Так или иначе есть разные предложения в развитие этих подходов. Так что мы все убеждены в том, что это не последний “подход к снаряду”, — сказал Боярский.

Он добавил, что работой над третьим антифрод-пакетом придется заниматься уже Госдуме девятого созыва.

Ранее директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Татьяна Скворцова заявила, что министерство приступило к формированию третьего пакета мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

