Шло 86-е февраля: В Москве выпал снег за четыре дня до мая

Апрельский снегопад накрыл столицу. Видео © Telegram / SHOT.
Вечером 26 апреля москвичи, вышедшие на прогулку в демисезонных пальто, внезапно поняли, что весна ещё не пришла. Сначала небо нахмурилось, потом полетели первые ленивые снежинки, а к ночи зарядил вполне себе серьёзный снегопад.
Синоптики, которые ещё утром обещали дождь, срочно переписали прогнозы. В Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности — и действовать он будет аж до вечера 28 апреля. Также предупреждают о гололёде на дорогах и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
Ранее Life.ru писал, что вечером 26 апреля жители Павловского Посада и Наро-Фоминска стали свидетелями погодного апокалипсиса: снег пошёл такой интенсивный, что видимость упала до четырёх километров — как в густом тумане, только белом и холодном. Синоптик Михаил Леус развёл руками и предупредил: 27 апреля будет ещё веселее — дождь, мокрый снег, чистый снег и ветер, который сбивает с ног. Весна официально взяла больничный, а вместо неё пришла зима-рецидивистка, которая не желает сидеть за решёткой календаря.
