Шло 86-е февраля: В Москве выпал снег за четыре дня до мая

Если бы февраль продолжался без остановки, то 26 апреля был бы 85 февраля. И именно в этот самый «85-й день последнего месяца зимы» столицу накрыло снегопадом. За пять дней до мая.

Источник: Life.ru

Апрельский снегопад накрыл столицу. Видео © Telegram / SHOT.

Вечером 26 апреля москвичи, вышедшие на прогулку в демисезонных пальто, внезапно поняли, что весна ещё не пришла. Сначала небо нахмурилось, потом полетели первые ленивые снежинки, а к ночи зарядил вполне себе серьёзный снегопад.

Синоптики, которые ещё утром обещали дождь, срочно переписали прогнозы. В Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности — и действовать он будет аж до вечера 28 апреля. Также предупреждают о гололёде на дорогах и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее Life.ru писал, что вечером 26 апреля жители Павловского Посада и Наро-Фоминска стали свидетелями погодного апокалипсиса: снег пошёл такой интенсивный, что видимость упала до четырёх километров — как в густом тумане, только белом и холодном. Синоптик Михаил Леус развёл руками и предупредил: 27 апреля будет ещё веселее — дождь, мокрый снег, чистый снег и ветер, который сбивает с ног. Весна официально взяла больничный, а вместо неё пришла зима-рецидивистка, которая не желает сидеть за решёткой календаря.

