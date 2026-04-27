Шло 86-е февраля: В Москве выпал снег за четыре дня до мая

Ранее Life.ru писал, что вечером 26 апреля жители Павловского Посада и Наро-Фоминска стали свидетелями погодного апокалипсиса: снег пошёл такой интенсивный, что видимость упала до четырёх километров — как в густом тумане, только белом и холодном. Синоптик Михаил Леус развёл руками и предупредил: 27 апреля будет ещё веселее — дождь, мокрый снег, чистый снег и ветер, который сбивает с ног. Весна официально взяла больничный, а вместо неё пришла зима-рецидивистка, которая не желает сидеть за решёткой календаря.