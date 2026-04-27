В РФ утвердили ценз оседлости для получения единого детского пособия

В России утверждён ценз оседлости для получения единого детского пособия. Такое решение принял кабинет министров. Речь идёт о мигрантах, которые должны будут не только получить российское гражданство, но и проживать на территории страны в данном статусе не менее пяти лет, прежде чем получить право на единое детское пособие.
Новые правила будут применяться с 1 апреля 2027 года. Сейчас люди, приехавшие в РФ из-за границы и получившие гражданство, могут претендовать на детское пособие, если они постоянно проживают в России, а также нуждаются в этой выплате.
Из нового правила существует ряд исключений. Ценз оседлости при назначении единого детского пособия не будут применять к получившим гражданство по рождению или путём процедуры признания. Речь идёт, в частности, о жителях Донбасса и Новороссии. Кроме того, ограничение не коснётся участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.
Также в России не исключают возможность внедрения ценза оседлости для получения материнского капитала. Этот вопрос обсуждался в Госдуме, депутаты не исключают, что вернутся к его рассмотрению. Сейчас маткапитал получают родители, которые к моменту появления на свет малыша являются гражданами РФ и если ребёнок — гражданин России по рождению.
Тем временем на Ямале собираются увеличить ценз оседлости для получения соцжилья. Речь идет о поправке в закон «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО». Если она будет принята, то соцжилье станут выдавать только тем, кто прожил в регионе десять лет, а не пять, как было ранее.
Напомним, российское правительство изменило правила выплаты единого пособия для многодетных семей. Такие семьи будут получать пособие даже если их доход превышает прожиточный минимум в регионе.
За последние годы в России появился широкий портфель мер льготной поддержки семей с детьми. Собрали список пособий на детей, которые можно оформить в 2026 году, и рассказали о размере выплат и способах получения, он доступен здесь на KP.RU.