Российские пенсионеры досрочно получат пенсию за май в апреле

Некоторые российские пенсионеры получат пенсию за май досрочно в связи с приближающимися праздниками. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

Досрочная выплата коснется тех, кому денежные средства обычно перечисляют через банк с 1 по 4 число месяца. Пенсионеры, получающие пенсию через «Почту России», получат выплаты по обычному графику.

— Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что подавать заявление не требуется — средства перечислят автоматически. С 5 мая выплаты через банк вернутся к обычному графику.

Ранее стало известно, что граждане России получат детские пособия 29−30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам.

С 1 мая в России вступают в силу несколько изменений, касающихся личных финансов и социальной поддержки. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в апреле, станут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии, которая составит 19 169 рублей.