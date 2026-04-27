Драки были на пользу «Авангарду». «Локомотив» проиграл второй матч серии

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» в Ярославле запомнился двумя массовыми драками. К игре с обилием удалений лучше приноровился омский коллектив, одержавший вторую победу подряд в противостоянии.
Год назад омская команда впервые под руководством Ги Буше играла против «Локомотива», тогда четвертьфинальная серия затянулась до седьмого матча, в котором ярославцы оказались сильнее (3:2 ОТ). В этом году было понятно, что по игре «Авангард» смотрится намного лучше себя образца 2025-го, и серия с «Локомотивом» это пока доказывает. В первом матче серии подопечные Боба Хартли не воспользовались тем, что у «Авангарда» было немало удалений. Гости терпели, воспользовались ошибками соперника и выиграли (5:2).
Многие ожидали, что «Локомотив» сделает изменения перед второй игрой серии. Поражение в первом матче можно объяснить в том числе длительной паузой после победы железнодорожников над «Салаватом Юлаевым» (4−0). В воскресном противостоянии хозяева открыли счет за три минуты до конца первого периода, когда на хорошую позицию для броска выкатился защитник Андрей Сергеев.
В момент броска на пятачок вратаря Никиты Серебрякова шел Александр Радулов, и после пропущенного гола голкипер ударил форварда ярославцев. Это и спровоцировало первую драку, по итогам которой арбитры выписали двухминутные штрафы всем полевым игрокам, находившимся на льду. «Удивило, что не наказали Серебрякова. Если бы это произошло, у “Авангарда” на одного игрока было бы меньше. Вратарь не должен туда лезть, если он вмешивается, то раньше за это давали пять минут и до конца игры», — сказал ТАСС бывший судья Александр Зайцев.
Удивило и то, что арбитры не стали давать всем участникам драки по пять минут: Сергеев, Радулов, Георгий Иванов и Егор Сурин, защитник Рушан Рафиков, а также капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, его партнер по обороне Джозеф Чеккони и форварды омской команды Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Михаил Котляревский получили всего по две минуты штрафа.
«Эта ситуация на усмотрение арбитров. “Они, конечно, могли и зачинщикам, и Радулову дать по пять минут. Но я так думаю, они пошли самым простым способом, дав по две минуты”, — отметил Зайцев.
Исаев не выручил.
Более жесткой выдалась вторая массовая драка, которая произошла спустя семь минут после начала второго периода. Началась она перед коммерческой паузой, а после сирены несколько хоккеистов «Авангарда» как по команде выскочили на лед. «Я никогда не комментирую работу судей. Единственное, у нас на льду было семь игроков, а у “Авангарда” во время этой стычки 11», — прокомментировал этот момент Хартли.
По итогам эпизода защитник «Локомотива» Алексей Береглазов и форвард «Авангарда» Кирилл Долженков получили дисциплинарные штрафы до конца игры. 10-минутные дисциплинарные штрафы заработали Вячеслав Войнов и Игорь Мартынов у «Авангарда», Рушан Рафиков, Мартин Гернат и Егор Сурин у «Локомотива». Участие Радулова, Шарипзянова, Чеккони, капитана «Локомотива» Елесина и защитника гостей Марселя Ибрагимова в драке судьи посчитали минимальным и дали им по две минуты штрафа. По итогам матча команды суммарно получили 144 минуты штрафа.
После этой драки «Локомотив» получил численное преимущество, но на скамейке штрафников оказались как раз важные для розыгрыша большинства Радулов и Гернат, поэтому извлечь пользу ярославцам не удалось. Пропустили они в равных составах после удаления Рихарда Паника — в этом эпизоде с дальним броском не справился пока не выручающий в этой серии лучший вратарь прошлого сезона Даниил Исаев. Позже победный гол в большинстве забил и отбывший свое наказание Шарипзянов.
«Все получилось так, как мы и ожидали. Накал страстей, силовая борьба и увлекательное зрелище для болельщиков. Скажу, что за все 30 лет деятельности я видел моменты намного хуже, так что меня ничем не удивить», — отметил Буше.
В третьем периоде омичи еще раз отличились в большинстве. Потуральски установил окончательный счет — 3:1.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч противостояния пройдет в Омске 28 апреля.