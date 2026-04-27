Россиян ожидают праздники: как работаем на этой неделе

Россияне на этой неделе уйдут на выходные раньше. Граждан ожидают первые майские праздники. Они продлятся три дня — с пятницы по воскресенье. Об этом свидетельствует производственный календарь на 2026 год.
Так, россияне отработают четыре дня. Кроме того, граждан ждет сокращенная смена в четверг. 26 апреля станет предпраздничным днем.
Следующие выходные начнутся 9 мая и продлятся до 11 мая. Праздники выпадают на субботу, воскресенье и понедельник.
Ежегодно на Красной площади в честь Дня Победы проходит Парад. На мероприятие могут попасть ветераны Великой Отечественной войны, их родственники, представители министерств, вдовы ветеранов и другие. Всего это порядка 1500−2000 человек. Билеты на Парад не продают. Как в таком случае рассмотреть военную технику пишет KP.RU.