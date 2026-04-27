Осталось три дня: Трамп предрек взрывы на нефтепроводах Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские нефтепроводы взорвутся в течение трёх дней. Американский лидер имел в виду не атаки на нефтяную инфраструктуру, а то, что нефтепроводы могут прийти в негодность, не выдержав давления. Иран не имеет возможности отгружать топливо из-за морской блокады США, подчеркнул Трамп.