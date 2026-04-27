Осталось три дня: Трамп предрек взрывы на нефтепроводах Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские нефтепроводы взорвутся в течение трёх дней. Американский лидер имел в виду не атаки на нефтяную инфраструктуру, а то, что нефтепроводы могут прийти в негодность, не выдержав давления. Иран не имеет возможности отгружать топливо из-за морской блокады США, подчеркнул Трамп.
«Что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет», — ответил президент США на вопрос ведущей Fox News о будущем нефтяной отрасли исламской республики.
Трамп указал, что подобная перспектива является одним из рычагов давления США на Иран.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о противоречиях в действиях США по ближневосточному урегулированию. Он указал, что враждебные шаги Вашингтона, включая морскую блокаду, несовместимы с заявлениями Белого дома о стремлении к диалогу.
