СМИ: Гостья украла бутылку вина во время стрельбы на ужине в Вашингтоне

Неизвестная девушка воспользовалась суматохой после стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне и взяла со стола бутылку вина. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило агентство Israel News в соцсети Х.
— После того как стрельба произошла во время ужина корреспондентов Белого дома, некоторые из присутствующих были замечены за тем, как хватали бутылки с вино, — говорится в сообщении.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка хватает бутылку в тот момент, когда служба безопасности начала эвакуировать гостей и оцеплять место происшествия.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 26 апреля по московскому времени. По словам президента США Дональда Трампа, вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен секретной службой. По словам президента, хоть преступник, у которого с собой было несколько видов оружия, и был обезврежен, в зале все же прозвучали выстрелы.
Нападавший — Коул Аллен, учитель из Калифорнии. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.