27 апреля в календаре: день российского парламентаризма и день вахтовика

День 50-процентной вероятности встречи с динозавром День азбуки Морзе День работников вахтового метода День рождения «памперсов» День Республики Саха (Якутия) День говяжьей вырезки День святой Зиты — покровительницы официантов, лакеев и домработниц Всемирный день графического дизайна Международный день ворон и воронов День российского парламентаризма День специальных частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и специальных грузов Войск национальной гвардии РФ Всемирный день тапира Всемирный день вина «Марселан» Международный день осведомлённости о донорском зачатии Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская День памяти святых мучеников Виленских День памяти святителя Мартина Исповедника.
Именины.
Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.
Мартын Лисогон.
Будущий святой Мартин, которого чествуют в этот день, жил в Константинополе и носил титул папы Римского. Святителя пытались убить по приказу императора, но человек, согласившийся сделать это, неожиданно ослеп, только приблизившись к Мартину. В итоге папу сослали в Херсонес Таврический, где он и умер.
Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.
В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.
В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.
События.
1906 год — состоялось первое заседание первой Государственной Думы Российской Империи.
1908 год — открылись IV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).
1908 год — фигурное катание — вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр.
1922 год — образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР).
1961 год — основана Международная ассоциация фондов мира.
1965 год — в США запатентованы подгузники «Памперс».
1966 год — в Ватикане встретились римский папа Павел VI и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.
1974 год — катастрофа Ил-18 под Ленинградом, погибли 108 человек.
1974 год — из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
1975 год — в гонке Формулы-1 зачётные очки впервые набрала женщина.
1978 год — государственный переворот в Афганистане.
1986 год — эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии.
1992 год — после распада Югославии Сербия и Черногория образовали новую Союзную Республику Югославия со столицей в Белграде.
1993 год — впервые после 1949 года произошла встреча представителей Китая и Тайваня.
2005 год — совершил первый полет широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский авиалайнер Airbus А380.
2014 год — провозглашение независимости Луганской Народной Республики.
В этот день родились.
Мэри Годвин (1759 — 1797 г.), английская писательница, философ.
Сэмюэл Морзе (1791 — 1872 г.), американский художник и изобретатель.
Улисс Симпсон Грант (1822 — 1885 г.), 18-й президент США (1869−1877), военный и политический деятель, генерал армии.
Нора Галь (1912 — 1991 г.), советская переводчица и литературный критик.
Гвидо Кантелли (1920 — 1956 г.), итальянский дирижер.
Евгений Моргунов (1927 — 1999 г.), советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР.
Леонид Рошаль (1933 г.), советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель.
Марина Левтова (1959 — 2000 г.), советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
Александр Лазарев (1967 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Стас Михайлов (1969 г.), российский эстрадный певец, автор песен, продюсер, Народный артист России.
Динара Сафина (1986 г.), российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр.
Народные приметы.
Легкие облака опережают большие массы туч — к дождю или ветру. Кругловатые облака разветвляются — к сухой и ясной погоде. Заквакают нудно лягушки — прикройте зонтами макушки. Атмосферное давление долго не меняется — погода изменится нескоро. Кукушка закуковала — пора в лес за грибами (сморчками и строчками). Если на Мартына теплый день — к скорому похолоданию. Грязно и мокро — хорошая пашня. В этот день ворон купает детей и отпускает их на вольные хлеба.
