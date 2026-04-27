Гости на ужине Трампа хватали бутылки со столов во время стрельбы

Гости Трампа после стрельбы эвакуировались с бутылками вина.

Источник: Комсомольская правда

Гости торжественного ужина для журналистов с президентом США Дональдом Трампом после начала стрельбы и объявления эвакуации хватали со столов бутылки с вином.

Так, в сети оказалось видео, на котором одна из девушек осторожным движением забирает со стола бутылку игристого вина в тот момент, когда уже шла эвакуация присутствующих, а силовики оцепили место происшествия.

При этом некоторых гостей приходилось выводить из зала силой, они продолжали закусывать и выпивать.

Напомним, в Вашингтоне произошла стрельба в отеле Washington Hilton, на мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший из дробовика мужчина задержан, он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.

Ранее сообщалось, что стрельбу устроил 31-летний Коул Аллен. Он работает преподавателем в Калифорнии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
