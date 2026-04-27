Гости на ужине Трампа хватали бутылки со столов во время стрельбы

Гости торжественного ужина для журналистов с президентом США Дональдом Трампом после начала стрельбы и объявления эвакуации хватали со столов бутылки с вином.
Так, в сети оказалось видео, на котором одна из девушек осторожным движением забирает со стола бутылку игристого вина в тот момент, когда уже шла эвакуация присутствующих, а силовики оцепили место происшествия.
При этом некоторых гостей приходилось выводить из зала силой, они продолжали закусывать и выпивать.
Напомним, в Вашингтоне произошла стрельба в отеле Washington Hilton, на мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший из дробовика мужчина задержан, он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.
Ранее сообщалось, что стрельбу устроил 31-летний Коул Аллен. Он работает преподавателем в Калифорнии.